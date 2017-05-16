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صور نادرة عن "ملك العود" في الاحتفال بمئويته
فريد الاطرش

صور نادرة عن "ملك العود" في الاحتفال بمئويته

2017-05-16 02:52:38
وكالات - أ ش أ

تحتفل الإدارة العامة للجمعيات الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة ممدوح أبو يوسف؛ بالتعاون مع جمعية فريد الأطرش وجمعية مصر الجديدة بالذكرى المئوية لميلاد ملك العود فريد الأطرش.

تقام في المناسبة احتفالية ثقافية وفنية في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بجمعية مصر الجديدة، وتتضمن افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي يضم مجموعة من الصور النادرة التي تعرض حياة الفنان فريد الأطرش، ولقاءً ثقافيا يتناول مشوار حياة الفنان وإبداعاته، وفاصلاً غنائيًا لفرقة الفن الأصيل تشارك فيه نخبة من نجوم الغناء في مصر، منهم الفنان محمود درويش وأسرار الجمال ومنى فؤاد وزينب المصري ومحمد وحيد وقيادة المايسترو فريد عادل.

تختتم الاحتفالية بتكريم عدد من الفنانين والصحفيين المهتمين بالمجال الفني، وهم الفنان سمير صبري والموسيقار هاني مهنا والكاتب الصحفي والناقد السينمائي أشرف غريب والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان والمنتج السوري فراس غبراهيم وعادل السيد رئيس جمعية فريد الأطرش، كما سيتم توزيع كتاب تذكاري عن حياة الفنان الراحل.

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