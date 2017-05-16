تستعد إدارة المهرجان الدولي للتراث والفنون لإقامة فاعليات الدورة الثانية التي سوف تقام على أرض مدينة الغردقة خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر من العام الجاري.

وفي إطار الاستعدادات وافقت إدارة المهرجان بالإجماع على تعيين المهندس دكتور عادل راضي، رئيسًا شرفيًا للمهرجان، حيث رأت اللجنة أن راضي من القامات السياحية بمصر وله عديد من المساهمات في تنشيط السياحة المصرية كونه رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق، ورئيس جمعية مستثمرى مرسى علم.

في سياق متصل، أكد محمد كارم، مؤسس ومدير عام المهرجان، أن الدكتور راضي سيكون إضافة قوية للمهرجان لما يتمتع به من خبرات عريضة في المجال السياحي، مؤكدا أن موافقة اللجنة بالإجماع على تعيينه لم يأت من فراغ وإنما كونه أحد الخبراء السياحيين بمصر.