ترددت أنباء في الوسط الثقافي عن عودة محمد عبد الحافظ ناصف لرئاسة هيئة قصور الثقافة مرة أخرى، حيث دعمته بعض صفحات المثقفين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. جاء ذلك بعدما تقدم الكاتب صبري سعيد، باستقالته من منصبه كرئيس للهيئة العامة لقصور الثقافة، للكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وذلك مساء الأحد.

وقال صبري سعيد، في تصريح صحفي، إنه تقدم بطلب استقالة لوزير الثقافة، مشيرًا إلى أنه في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه الوزير بهذا الشأن، موضحًا أنه تقدم بكافة الأسباب التي تدفعه للاستقالة.

يذكر أن العاملين بهيئة قصور الثقافة رفضوا استقالة صبري سعيد، وذلك بعد علمهم بها، وذلك بعد القرار الذي أصدره حلمي النمنم وزير الثقافة، بتولي صبري سعيد رئاسة الهيئة في فبراير الماضى، ولقي قبول الكثيرين من العاملين بالهيئة.