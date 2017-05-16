"الخط والمسابح" معرض تركي للفنون الإسلامية بالدوحة2017-05-16 01:54:33
افتُتح في العاصمة القطرية الدوحة، معرض فن “الخط والمسابح المعاصر”، والذي ينظم تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، ويستمر حتى 17 يونيو المقبل.
وشارك في الافتتاح الرسمي، مساء الأحد، سفر توران كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، والنائب في البرلمان التركي أمر الله إشلار.
ووفق صحيفة “الخليج” الإماراتية، يضم المعرض أعمال رئيس وقف إسطنبول للحضارة والفن، الفنان التركي المعاصر محمد تشيبي، بالإضافة إلى أعمال عشرات الفنانين الأتراك المتخصصين بفن الخط وصناعة المسابح الفريدة.
كما يضم المعرض مختارات خطيّة يرجع تاريخها للفترة من 1960 وحتى الآن.
وتركز المعروضات على مكونين رئيسين يبرزان جمال الإسلام عبر الفن؛ أولهما الحلية الشريفة، وهو شكل فني من أشكال فن الخط الكلاسيكي.
أما المكون الثاني، فيتمثل في مجموعة من “سُبحات الصلاة” المُستخدَمة في الذكر والتسبيح.
ويبلغ عدد هذه المختارات الخطية 250 لوحة؛ وهي قطع فنية جمعها الفنان التركي الشهير محمد تشيبي، وتوصَف بأنها واحدة من أرقى المجموعات الفنية من نوعها على مستوى العالم.
كما يضم المعرض نحو 350 قطعة من المسابح المصنوعة يدوياً.
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