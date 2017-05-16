 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 03:18 صباحاً
روابط سريعة
"الخط والمسابح" معرض تركي للفنون الإسلامية بالدوحة

"الخط والمسابح" معرض تركي للفنون الإسلامية بالدوحة

2017-05-16 01:54:33

افتُتح في العاصمة القطرية الدوحة، معرض فن “الخط والمسابح المعاصر”، والذي ينظم تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، ويستمر حتى 17 يونيو المقبل.

وشارك في الافتتاح الرسمي، مساء الأحد، سفر توران كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والسفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، والنائب في البرلمان التركي أمر الله إشلار.

ووفق صحيفة “الخليج” الإماراتية، يضم المعرض أعمال رئيس وقف إسطنبول للحضارة والفن، الفنان التركي المعاصر محمد تشيبي، بالإضافة إلى أعمال عشرات الفنانين الأتراك المتخصصين بفن الخط وصناعة المسابح الفريدة.

كما يضم المعرض مختارات خطيّة يرجع تاريخها للفترة من 1960 وحتى الآن.

وتركز المعروضات على مكونين رئيسين يبرزان جمال الإسلام عبر الفن؛ أولهما الحلية الشريفة، وهو شكل فني من أشكال فن الخط الكلاسيكي.

أما المكون الثاني، فيتمثل في مجموعة من “سُبحات الصلاة” المُستخدَمة في الذكر والتسبيح.

ويبلغ عدد هذه المختارات الخطية 250 لوحة؛ وهي قطع فنية جمعها الفنان التركي الشهير محمد تشيبي، وتوصَف بأنها واحدة من أرقى المجموعات الفنية من نوعها على مستوى العالم.

كما يضم المعرض نحو 350 قطعة من المسابح المصنوعة يدوياً.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3