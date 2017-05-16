أنجز مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية المرحلة الأولى من مشروعه في دراسة التصورات والمواقف اللغوية، وذلك باكتمال المشروع العلمي “التصورات الشعبية عن اللغة العربية: مفاهيم، وقضايا، وحالات”، بتحرير كل من د.عقيل بن حامد الزماي الشمري و د.منصور بن مبارك ميغري.

يقول محررا الكتاب في تقديمهما: لا يقتصر هذا التعدد والتفاوت في تصور مفهوم “اللغة” على المحترفين من المشتغلين بالدراسات اللسانية المتخصصة، فالتصورات اللغوية التي يحملها عامة الناس ممن هم خارج الدائرة الضيقة لعلم اللسانيات أكثر تعقيدا وتشعبا. وتختلف النظريات اللسانية في درجة اهتمامها بهذه التصورات اللغوية الشعبية، ولكن الغالب على البحث اللساني التقليدي هو إهمالها وعدم العناية بها، باعتبارها مخالفة للخطاب العلمي ومضادة له. وكثيرا ما يكون الصدام بين التصورات اللسانية المتخصصة، والتصورات الشعبية العامة عن اللغة منشأً لنزاع وصراع اجتماعي صاخب وعنيف حول العديد من المسائل والقضايا اللغوية.

وقد شارك في هذا المشروع باحثون كثر، وهم: د.منصور بن مبارك ميغري، د.عقيل بن حامد الزماي الشمري، أ.د. محمد صلاح الدين الشريف، د. أشرف عبدالحي، أ.د. منير التريكي، د. شكري السماوي، أ.د. رفيق عبدالحميد بن حمودة، د. فتحي بن محمد الجميل، أ.د. فواز محمد الراشد العبدالحق، أ.د.عبدالرحمن حسني أبو ملحم، د. محمود بن عبدالله المحمود، د. عبدالقادر سبيل، د. بيضاوي عبدالعظيم، د. وليد صالح الخليفة.