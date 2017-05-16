قال الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن الصندوق يقيم بروتوكولا مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص للتدريب المهني.

وأضاف “الغندور” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج “الحياة اليوم” عبر فضائية “الحياة” مساء الإثنين، أن البروتوكول اهتم بقيادة السيارات وعمل نموذج للقيادة بهدف تعميمه فى المستقبل، مشيرا إلى خسائر حوادث الطرق تقدر بـ30 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تعليق أمين عام صندوق تطوير التعليم على توقيع أول بروتوكول تعاون لتدريب وإعادة تأهيل سائقي مؤسسات الدولة، طبقا لقانون المرور الجديد خلال مؤتمر تطوير التعليم الذي عقد مؤخرا.