رؤساء سابقون يبحثون "مستقبل أوروبا"2017-05-16 00:54:14
شهد المجمع العلمي المصري بالقاهرة أمس، انعقاد الحوار الدولي حول “مستقبل أوروبا والاتحاد الأوروبي” الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجمع، وافتتح الحوار بالترحيب بالسادة الضيوف من داخل مصر وخارجها، حيث شارك في الحوار مجموعة من الرؤساء السابقين لبعض الدول والدبلوماسيين .
و قدم الدكتور إسماعيل سراج الدين المدير المؤسس لمكتبة الإسكندرية عرض تقديمي ركز فيه على التحولات التي تحدث في أوروبا حاليًا وخاصة مع صعود التيار الشعبوي الذي بدأ يكتسح العالم الغربي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يبدو أن فوز ايمانويل ماكرون برئاسة فرنسا سيضع حداً لنهاية هذا التيار وهذا ما سنراه في الانتخابات الألمانية المقبلة.
ومن جانب أخر تناول سراج الدين تسليط الضوء على تصاعد خطر الإرهاب على أوروبا من خلال الانفجارات الأخيرة والهجرة غير الشرعية وحالة الركود الاقتصادي الأوروبي،ويوضح انه بالرغم من ذلك مازالت أوروبا تحتل السيادة والريادة في العالم رغم كل هذه التحديات والتحولات؛ فاللغة الإنجليزية ما زالت اللغة الأولى في العالم هذا فضلاً عن الانتشار المتزايد للغات الأوروبية كالإسبانية والفرنسية.
وبعد ذلك عقب السادة الرؤساء على العرض من حيث طبيعية ما تشهده أوروبا حاليًا؛ فأشار رجب ميداني رئيس ألبانيا السابق إلى أن مفهوم الإقصاء فى تزايد مستمر فى دول أوروبا وخاصة مع تزايد أعداد المهاجرين فى وقتنا هذا.فهو يرى أن النزعة الشعبوية أصبحت على عكس ما كانت عليه فى عشرينيات القرن الماضى، وللوصول إلى تحليل إيجابى لابد من النظرة الشاملةلحركات العولمة والتنوع الثقافى مع التغير السكانى، فخطابات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تؤكد أننا أمام أمريكا أخرى غير تلك التى عرفناها من قبل. كما تناول بالشرح والتوضيح الوضع الحالي لأوروباكلاً من رئيس جمهورية صربيا السابق؛ ورئيسة لاتفيا السابقة، ورئيس وزراء البوسنة.
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى الفقي المدير الحالي لمكتبة الإسكندرية بدأ مهام منصبه بهذاالحوار، حيث وضح ما تشهده القارة الأوروبية من دماء جديدة في الحياة السياسية،وانعكاس ذلك على الشرق الأوسط وخاصة مصر، مؤكدا على تغير وجهة نظر الشعب الأمريكى بفوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا، حيث جاء ذلك مفاجئًا وغير متوقع، وسيترتب عليه نظرة مختلفة إلى قضايا الشرق الأوسط.
وأضاف عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا، أن أوروبا تعتبر جارة لمصر وتتأثر بالأحداث سواء السلبية منها أو الإيجابية، وتجمعها الكثير من العلاقات الاقتصادية مع أوروبا كما توجد منافع كثيرة من التبادل العلمي والثقافي بين الجامعات الأوروبية ومصر والمنطقة.وأكد موسى، خلال الحوار، أن اعتبار مصر جارة للدول الأوروبية ليس كافيا لتحقيق التنمية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن مصر دولة عربية وإفريقية ومتوسطية وهذا يعني اهتمامه بهذه المنطقة.
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