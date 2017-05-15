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"التعليم" تدرس زيادة أشهر السنة الدراسية العام المقبل
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديد ‎

"التعليم" تدرس زيادة أشهر السنة الدراسية العام المقبل

2017-05-15 23:48:16

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أن “الوزارة تدرس زيادة العام الدارسي خلال العام المقبل لشرح المناهج بشكل أوضح”، مؤكدا أن المجموع لن يكون العنصر الأول لدخول الطلاب الجامعات.

وأضاف “شوقي”، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن “المناهج الجديدة ستكون خفيفة جدا، والكل سيرى ذلك خلال العام القادم”.

وتابع: “مشكلة إصلاح التعليم صعبة ولكن ممكنة”.

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