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روني يخسر 600 ألف يورو في "لعب القمار"
واين روني - وين روني

روني يخسر 600 ألف يورو في "لعب القمار"

2017-05-15 23:39:38

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن واين روني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، خسر ما يقرب من 600 ألف يورو في أقل من ساعتين أثناء مشاركته في ألعاب القمار في كازينو في المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شاهد عيان تابع “روني”، وهو يُهدر ماله في جلسة قمار في كازينو هذا الأسبوع، حيث كان يلعب “روليت” و”بلاك جاك” بـ”تهور”.

وشُوهد النجم الإنجليزي وهو في حالة نفسية “عصيبة” بسبب تراجع مستواه واختفاء نجوميته بين ليلة وضحاها، وبات قريبًا من الانتقال للعب في الدوري الصيني.

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