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تشيلسي يخطف واتفورد برباعية في مباراة الاحتفال بلقب البريمرليج
تشيلسي - ارسنال

تشيلسي يخطف واتفورد برباعية في مباراة الاحتفال بلقب البريمرليج

2017-05-15 23:24:21

حقق فريق تشيلسي فوزاً مثيراً للغاية على ضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، والمؤجلة من الجولة 28 من البريميرليج.
خاض تشيلسى المباراة بعدد من اللاعبين البدلاء، حيث فضل أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز، إراحة النجوم الأساسيين بعدما تُوج البلوز رسمياً بلقب البريميرليج عقب فوزه فى المباراة الأخيرة على وست بروميتش بهدف دون رد.
وحرص لاعبو واتفورد على الوقوف في ممر شرفى لتهنئة نجوم تشيلسي على الفوز بلقب الدوري، حيث نزل لاعبو الفريق صاحب الأرض إلى الملعب ومروا من بين لاعبى واتفورد فى مشهد رائع للغاية.

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