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نجم منتخب هولندا يتعرض لعملية نصب في تركيا
فان دير فيل

نجم منتخب هولندا يتعرض لعملية نصب في تركيا

2017-05-15 23:19:58

أعلن الدولي الهولندي جريجوري فان دير فيل، لاعب فريق فنربخشة عن تعرضه لاحتيال في تركيا كلفه 4.5 مليون دولار.

وأكد فان دير فيل فى تصريحات لوسائل الإعلام التركية، أنه بعد وصوله لإسطنبول تعرف على رجل عرض عليه المشاركة فى تجارة مرتبطة بالرياضة، لكنه لم يحدد له ماهية الأمر.

وقال اللاعب: “جئت إلى هنا للعب كرة القدم والاستثمار, للأسف تعرفت على شخص سيئ النية, قال إنه سيجذب جاستين بيبر والملاكم فلويد وخدعني بهذه الأسماء”.

وأضاف فان دير فيل: “طلب مني الأموال طيلة أربعة شهور، وفى النهاية أعطيته أربعة ملايين ونصف مليون دولار، وبعدها سألته عن الأخبار فقال لي، إذا لم تعطني 600 ألف دولار إضافية، فعليك نسيان ما دفعته, نحن في تركيا ولا يمكنك فعل شيء”.

واختتم تصريحاته بالقول إنه وضع الأمر فى النهاية بين يدي القضاء التركي, معربا عن ثقته فى استعادة أمواله.

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