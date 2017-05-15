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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "الكوليرا" يقتل أكثر من 180 شخصا في اليمن
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "الكوليرا" يقتل أكثر من 180 شخصا في اليمن

2017-05-15 23:14:47

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن تفشي الكوليرا في اليمن أودى بحياة أكثر من 180 شخصا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأبلغ دومينيك ستيلهارت المسؤول بالصليب الأحمر الصحفيين في مدينة عدن الساحلية ، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، أن 180 شخصا على الأقل قتلوا جراء الإسهال الحاد منذ 27 من أبريل الماضي ، وأن هناك 11 ألف حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أنحاء البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة اليوم من أن أعداد المصابين بالكوليرا ستشهد تزايدا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ، وأن انتشار المرض سيتواصل ليبلغ مناطق جديدة في ظل انهيار النظام الصحي بسبب النزاع.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن العاصمة صنعاء شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة ، تلتها المحافظة التي تقع فيها ، كما جرى الإبلاغ عن حالات في مدن يمنية كبرى أخرى منها الحديدة وتعز وعدن.

من جهتهم ، أعلن ميليشيات الحوثيين حالة الطوارىء في العاصمة اليمنية واعتبرتها مدينة “منكوبة” بسبب انتشار وباء الكوليرا ، مطالبين بمساعدة خارجية رغم الصعوبات التي تعترض مساعي المجتمع الدولي لإيصال الإغاثة إلى البلد الغارق بالحرب الداخلية.

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