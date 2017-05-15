تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادل الرئيسان خلاله الرؤى حول أهمية القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وعبر الرئيس الأمريكي عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي خلال القمة.. فيما أعرب الرئيس السيسي عن شكره للاتصال وتطلعه لزيارة الرئيس ترامب إلى مصر في المستقبل القريب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الإثنين ، قوة العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وحرصه على مواصلة تطوير الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ترامب أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية المقرر عقدها في الرياض يوم 21 مايو الحالي ، مشيراً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط ، ومثمناً جهودها في مكافحة الإرهاب ودعم الإستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس ترامب كذلك ، خلال الاتصال ، اعتزامه زيارة القاهرة في أقرب فرصة ، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول كافة القضايا ذات الإهتمام المشترك.

ومن جانبه ، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة ودفعها نحو آفاق أرحب ، وأكد تطلعه للقاء الرئيس ترامب خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض ، معرباً عن ترحيبه بزيارة الرئيس ترامب للقاهرة في أقرب فرصة لمواصلة التباحث حول سبل إستعادة الإستقرار والتصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.