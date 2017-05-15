كشفت رنا، شقيقة نور أحمد حفيدة الزعيم محمد فريد، أن شقيقتها لقيت مصرعها داخل سيارتها أثناء سيرها بشارع التسعين بالتجمع الخامس، نتيجة سقوط سيارة أخرى فوق سيارتها برفقة زميلها.

وأضافت “رنا” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور”، أن سباقا على الطريق بين شقيقين أنهى حياة شقيقتها، مشيرة إلى أن الجاني لم يقف بسيارته لنجدة شقيقتها والمساعدة في نقلها للمستشفى”.

وأوضحت، أنهم لا يمتلكون أي معلومة عن الجاني، حيث إن كل ما تردد يشير إلى أنه هرب إلى خارج مصر لكونه يتمتع بإقامة في السعودية.

ولفتت: إلى أن أهل الجاني مرتكب الحادث لم يعطوهم الفرصة للتسامح بعد أن تعاملوا مع الحادث بلا أخلاقيات، مشددة على أنهم يسعون للحصول على حق أختها الضحية بعيدًا عن كونها حفيدة الزعيم الراحل محمد فريد.

وتابعت: نطالب الجهات المعنية بضرورة القبض على الجاني والقصاص لحق شقيقتها البريئة.