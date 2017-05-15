توك شو: استنكر الإعلامي أحمد موسى، الهجوم العنيف والانتقاد الشديد الذي يتعرض له المسؤولون في الدولة والحكومة، بعد ما تردد بشأن بيع منطقة مطار النزهة بالإسكندرية لمستثمر إماراتي، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب في الإسماعيلية عن عدم تشغيله.

وقال “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن ما تردد عن بيع مطار النزهة كلام فارغ، مثلما حدث بشأن تغيير العملة، موضحًا: “المطار متكلف 350 مليون جنيه، والرئيس السيسي شكل لجنة لمعاينة مطار النزهة، والذي أصبح محاطا بكتلة سكنية”.

وأضاف “موسى”: “مطار النزهة أصبح لا يصلح للعمل الآن لأن جماعة الإخوان باعت الأراضي التي حوله وتم البناء عليها”، مشددًا: “أطالب بتقديم المسؤول عن إهدار المال العام الخاص بمطار النزهة للمحاكمة”.

كانت حالة من الغضب قد سادت مواطني محافظة الإسكندرية، بعدما ترددت أنباء عن بيع منطقة مطار النزهة لمستثمر إماراتي، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم تشغيله، ما تسبب في صدمة بين المواطنين الذين يعتبرون المطار من معالم الإسكندرية الرئيسية، كونه من أقدم مطارات مصر.

وكان الرئيس السيسي قد قال في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية: “بمنتهى الصراحة لن نستطيع استخدام هذا المطار لأسباب، اعفوني من ذكرها”، موجهًا حديثه لعدد من المسؤولين على رأسهم وزير الإسكان، قائلًا: “من فضلكم اتخذوا القرار للأراضي التي ستخصص، وبتخطيط جيد لتجنب بناء عشوائيات، لنستفيد من منطقة المطار القديم في إنشاء امتداد جديد لمدينة الإسكندرية، التي تشغل 50 مليون متر”.