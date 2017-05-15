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ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية
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ارتفاع الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية

2017-05-15 22:55:31
محيط ووكالات

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، لمستويات قياسية وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول الخام وانخفاض سعر صرف الدولار، حيث ارتفع مؤشرا “ستاندارد أند بورز 500” و”ناسداك” لمستويات قياسية في الوقت الذي شهدت فيه أسهم شركات الطاقة والتمويل عدة مكاسب.

وأغلق مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” بارتفاع 11.42 نقطة أو 0.5 في المائة ليغلق على 2,402.31 نقطة وهو مستوى قياسي بارتفاع أسهم شركات الطاقة والخدمات المالية، كما أغلق مؤشر “ناسداك” على ارتفاع 18.44 نقطة أو 0.5 في المائة ليغلق على ارتفاع عند 6,149.67 نقطة وهو مستوى قياسي أيضا.

كما ارتفع أيضا مؤشر “داو جونز” 85.33 نقطة أو 0.4 في المائة ليغلق على 20,981.94 نقطة.

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