هجوم إلكتروني على "مواقع" عدد من الهيئات السعودية

أعلن مركز الأمن الإلكتروني السعودي، اليوم الإثنين، عن تعرض العديد من الشبكات الحكومية للهجوم الالكتروني المعروف باسم “الفدية”.

وقال المركز التابع لوزارة الداخلية في بيان له اليوم، وفقا لما بثته وكالة “الأناضول” “أنه من خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، تأكد للمركز تعرض عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لهجوم ونتجت عن الإصابة أضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية”.

وأرسل المركز توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، وتجاوز آثارها.

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 99 دولة تعرضت يوم الجمعة الماضي إلى هجوم قرصنة هائل، استهدف آلاف المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفقا لشركة الأمن المعلوماتي “أفاست”.

وقال المركز، إن الهجوم الإلكتروني من نوع الفدية (Ransomware) ويسمى “WannaCry”، لا يزال يسبب ضررا منذ الجمعة الماضي.