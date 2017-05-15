 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 12:18 صباحاً
روابط سريعة
هجوم إلكتروني على "مواقع" عدد من الهيئات السعودية
هجوم الكتروني

هجوم إلكتروني على "مواقع" عدد من الهيئات السعودية

2017-05-15 22:55:54
وكالات

أعلن مركز الأمن الإلكتروني السعودي، اليوم الإثنين، عن تعرض العديد من الشبكات الحكومية للهجوم الالكتروني المعروف باسم “الفدية”.

وقال المركز التابع لوزارة الداخلية في بيان له اليوم، وفقا لما بثته وكالة “الأناضول” “أنه من خلال التحقيقات والتحليل المتقدم، تأكد للمركز تعرض عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص لهجوم ونتجت عن الإصابة أضرار محدودة مقارنة بالأضرار العالمية”.

وأرسل المركز توصيات لمختلف الجهات لكيفية التعامل مع الإصابة، وتجاوز آثارها.

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 99 دولة تعرضت يوم الجمعة الماضي إلى هجوم قرصنة هائل، استهدف آلاف المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفقا لشركة الأمن المعلوماتي “أفاست”.

وقال المركز، إن الهجوم الإلكتروني من نوع الفدية (Ransomware) ويسمى “WannaCry”، لا يزال يسبب ضررا منذ الجمعة الماضي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3