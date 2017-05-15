قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن العمل يسير بشكل عادي في مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، في الوقت الذي ما زالت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث عن خليفة لجيمس كومي المُقال.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، عن سبايسر في إفادة صحفية قوله إن مكتب التحقيقات الفدرالي يملك كامل الوسائل الضرورية لأداء عمله، مشيرا إلى أن وزارة العدل تواصل البحث عن المسؤول الذي سيخلف كومي.

وأضاف أن الرئيس ترامب يولي أهمية كبرى لإيجاد الشخص المناسب الذي سيخلف كومي، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يجب أن يكون على رأسه من يستحق المنصب، بالنظر لأهميته في مساعدة العدالة في التحقيقات.

وأكد سبايسر أن إقالة كومي من منصبه كانت هي الفعل الصحيح الذي قام به ترامب، مشيرا إلى أن كومي لم يكن محل رضا من الجمهوريين والديموقراطيين.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يصر فيه الديموقراطيون على تعيين مدع خاص من قبل وزارة العدل يتولى التحقيق الذي يجريه “إف بي آي” بشأن التدخل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية، وإمكانية وجود تنسيق بين فريق حملة ترامب وروسيا، غير أن سبايسر أوضح اليوم أن البيت الأبيض لا يرى أي داع لهذا التحقيق.