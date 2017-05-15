 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 12:17 صباحاً
روابط سريعة
طارق شوقي: الصراع على المجموع أفسد التعليم..ورواتب المعلمين سترتفع
طارق شوقي وزير التربية والتعليم ‎

طارق شوقي: الصراع على المجموع أفسد التعليم..ورواتب المعلمين سترتفع

2017-05-15 23:15:00
متابعات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الصراع على المجموع أفسد التعليم في مصر؛ لأن الثانوية العامة تحولت إلى مجرد أرقام ودرجات يهدف الطالب إلى تحقيقها، في نهاية العام، دون الاهتمام بالمادة.

وأضاف “شوقي”، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر بها مليون و200 ألف معلم، وستقوم الوزارة بتدريب المدرسين على الأنظمة الجديدة للتعليم الذي سيقضي على مشكلات كثيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المشكلات التي تواجه التعليم لا يتم القضاء عليها من جانب الوزارة وحدها، ولكن هناك تعاونًا بين المواطنين والمدرسين للوصول إلى الأفضل، ويجب أن يكون هناك شجاعة المحاولة حتى نصل إلى المطلوب.

وتابع: أن تقسيم الطلاب للنظام العلمى والأدبى فى السنوات الماضية هناك دراسة لإلغاء ذلك، وستكون هناك مواد اختيارية، ولن يتم ذلك فى وقت واحد، ولكن هناك تجارب مشتركة، لتطبيق ذلك.

وأكد أن رواتب المدرسين سترتفع ولكن خلال فترة وذلك للقضاء على الدروس الخصوصية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3