قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن الصراع على المجموع أفسد التعليم في مصر؛ لأن الثانوية العامة تحولت إلى مجرد أرقام ودرجات يهدف الطالب إلى تحقيقها، في نهاية العام، دون الاهتمام بالمادة.

وأضاف “شوقي”، خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر بها مليون و200 ألف معلم، وستقوم الوزارة بتدريب المدرسين على الأنظمة الجديدة للتعليم الذي سيقضي على مشكلات كثيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المشكلات التي تواجه التعليم لا يتم القضاء عليها من جانب الوزارة وحدها، ولكن هناك تعاونًا بين المواطنين والمدرسين للوصول إلى الأفضل، ويجب أن يكون هناك شجاعة المحاولة حتى نصل إلى المطلوب.

وتابع: أن تقسيم الطلاب للنظام العلمى والأدبى فى السنوات الماضية هناك دراسة لإلغاء ذلك، وستكون هناك مواد اختيارية، ولن يتم ذلك فى وقت واحد، ولكن هناك تجارب مشتركة، لتطبيق ذلك.

وأكد أن رواتب المدرسين سترتفع ولكن خلال فترة وذلك للقضاء على الدروس الخصوصية.