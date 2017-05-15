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السيسي يروي آخر مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يروي آخر مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية

2017-05-15 22:26:37


يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا صحفيًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي محمد عبدالهادي علام رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي فهمي عنبة رئيس تحرير الجمهورية.
ويتناول الرئيس السيسي في الحوار الذي سينشر على جزأين في صحف الأخبار والأهرام والجمهورية الصادرة يومي الأربعاء والخميس مستجدات الساحة الداخلية المصرية، وأهم ما يشغل المواطن المصري خلال تلك الفترة خاصة مشكلة الأسعار.
ومن المقرر أن يستعرض الحوار جهود الحكومة في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية. وسيتناول السيسي في الحوار أيضًا جهود مصر في حل عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة وعلى رأسها أزمات سوريا واليمن والعراق وليبيا وفلسطين وجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

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