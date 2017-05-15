أكد متحدث باسم حكومة كوت ديفوار، اليوم الاثنين، أن موقف حكومته ثابت ضد تمرد الجنود، نافيا وجود أية مفاوضات في الوقت الراهن مع المتمردين.

وذكر راديو “صوت أمريكا” في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن أصوات الرصاص دوت اليوم في شوارع مدينتي أبيدجان وبواكيه، ثم توقفت في وقت لاحق، مشيرا إلى أن أغلب المحال التجارية أغلقت في هاتين المدينتين والشوارع شبه خالية من المارة.

على صعيد متصل، نفى متحدث باسم الجنود المتمردين - في اتصال هاتفي من بواكيه (ثاني كبرى مدن كوت ديفوار) أن الجنود يسعون للانقلاب على السلطة، وقال إن الجنود يطالبون الرئيس الحسن أوتارا فقط بالوفاء بوعده السابق بمنح كل فرد منهم علاوة قدرها نحو 20 ألف دولار، مضيفا “إن ما حصل عليه الجنود المتمردون في يناير الماضي يقل عن نصف المبلغ الموعود وهم يطالبون بالحصول على الدفعة الباقية على أقساط”.

وكانت كوت ديفوار قد شهدت تمردا في شهر يناير الماضي أجبر الحكومة على دفع نحو 8000 دولار لكل ضابط دفعة أولى، وكان من المفترض أن يشهد الشهر الجاري سداد الدفعة الثانية والتي أدى تأخرها - بسبب تراجع عوائد الكاكاو المحصول الرئيسي للبلاد - إلى اندلاع التمرد بين الجنود وسيطرتهم على بعض المدن الهامة في كوت ديفوار.