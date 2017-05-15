انهار عقار مكون من 5 طوابق، مساء اليوم الاثنين بتقاطع شارع داود حمدان وشارع فاروق بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية دون وقوع إصابات بين السكان.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإخلاء العقار من السكان، فيما قامت قوات الأمن بتطويق موقع انهيار العقار لتأمين عملية الإخلاء.

وأكدت مصادر طبية وأمنية أن حادث انهيار العقار لم يسفر عن أي إصابات بشرية، كما أنه لم يتبين بعد السبب الرئيسى للانهيار.