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أسعار الذهب تواصل الارتفاع بسبب التوترات مع كوريا الشمالية
سبائك الذهب

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بسبب التوترات مع كوريا الشمالية

2017-05-15 22:21:00
محيط ووكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى المستوى الأعلى على مدار أسبوعين بسبب القلق من التطورات مع كوريا الشمالية.

كما ارتفعت أيضا معظم المعادن الأخرى بعد أن أعلنت الصين عن عزمها تعزيز إنفاقها على البنية التحتية.
وارتفع الذهب بنحو 2.30 دولار أو 0.2 في المائة ليصل 1,230 دولار للاوقية.

كما ارتفع سعر الفضة 1.2 في المائة ليصبح 16.603 دولار للاوقية بينما ارتفع سعر البلاتينيوم تسليم يوليو بنسبة 1.2 في المائة ليصبح 928.70 دولار للاوقية.

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