كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رمضان المعظم فلكيا ستكون يوم السبت 27 من مايو الجارى.

وأعلن المعهد، أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وأربع وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الخميس 25 مايو الجارى “اليوم السابق ليوم الرؤية”.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه سيتم استطلاع الرؤية يوم الجمعة 29 من شعبان 1438 هجريا الموافق 26 من مايو الجارى، ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 45 دقيقة ، وفى القاهرة لمدة 44 دقيقة بعد غروب شمس يوم الروية، وفى باقى محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين 44 لـ 46 دقيقة، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى ذلك اليوم فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 38 لـ 57 دقيقة.