توقعات بارتفاع إنتاج البترول الصخري في أمريكا بنحو 122 ألف برميل يوميا

قالت “إدارة معلومات الطاقة” في الولايات المتحدة الأمريكية إنها تتوقع ارتفاع إنتاج البترول الصخري بنحو 122 ألف برميل يوميا ليصبح 5.401 مليون برميل يوميا بحلول يونيو القادم مقارنة بمستويات شهر مايو الحالي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن توقعات إنتاج البترول من أجزاء من غرب تكساس وجنوب غربي نيومكسيكو سترتفع بنحو 71 ألف برميل يوميا.

وارتفع سعر البترول المنتج من غرب تكساس بنحو 1.21 دولار أو 2.5 في المائة ليصبح 49.05 دولار للبرميل.

إ أ م/ م م ر