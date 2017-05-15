 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 10:40 مساءً
روابط سريعة
توقعات بارتفاع إنتاج البترول الصخري في أمريكا بنحو 122 ألف برميل يوميا
تكرير البترول

توقعات بارتفاع إنتاج البترول الصخري في أمريكا بنحو 122 ألف برميل يوميا

2017-05-15 22:09:57
محيط ووكالات

قالت “إدارة معلومات الطاقة” في الولايات المتحدة الأمريكية إنها تتوقع ارتفاع إنتاج البترول الصخري بنحو 122 ألف برميل يوميا ليصبح 5.401 مليون برميل يوميا بحلول يونيو القادم مقارنة بمستويات شهر مايو الحالي.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة أن توقعات إنتاج البترول من أجزاء من غرب تكساس وجنوب غربي نيومكسيكو سترتفع بنحو 71 ألف برميل يوميا.

وارتفع سعر البترول المنتج من غرب تكساس بنحو 1.21 دولار أو 2.5 في المائة ليصبح 49.05 دولار للبرميل.
إ أ م/ م م ر

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3