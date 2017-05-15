بعد انتشار حملات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تدعمه لخوض السباق الرئاسي ، كشف الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، عن حقيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

ونشرت صفحة “مصر 2018” التي يتابعها ما يقرب من 30 ألفًا، صورة لحازم حسني تحمل شعارات ترشحه للرئاسة، وعلق عليها قائلًا: “شكراً على طيب المشاعر ..ولكن”.

وتابع في معرض تعليقه على الحملة التي تطالبه بالترشح :”غبت عن صفحتي هذه أكثر من أسبوعين، وعدت إليها عرضاً لأجد عليها ما يزعجني حتى وإن لم يقصد أحد إزعاج صاحبها ولا الإساءة إليه ... أعني هذه الصورة التي تظهرني وكأنني أبدأ حملة ترشحي لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة ! ... الصورة تحمل اسم صفحة اسمها “صفحة مصر 2018”، وقد زرتها لأتعرف عليها فوجدت فيها من أنصار السيسي - الذين يملأون الصفحة - من يتهمني بأنني أقف وراءها، واصفاً إياي بألفاظ كنت ومازلت أحذف أي تعليقات على صفحتي تتناول بها السيسي .. بيد أنها كانت فرصة على أية حال للتعرف على المستوى الأخلاقي والمعرفي العام لمؤيدي السيسي، وهو ما طمأنني كثيراً على المدى الذي وصلت إليه قدراتهم السياسية، ومن ثم على قدرتهم على خوض الانتخابات القادمة في نسختها الجادة لا الهزلية”.

وأضاف :”فكرت في حذف الصورة من التعليقات على صفحتي، لكنني تراجعت عن هذه الفكرة لسببين: أولهما هو أن الحذف قد تكون فيه إساءة لصاحب التعليق وصاحب الصورة الذي ربما لم يقصد بها أي إساءة، وإنما ربما كان مدفوعاً - بحكم الأزمة السياسية التي نعيشها - للبحث عن أي خيط أمل في مستقبل مغاير تقودنا إليه الانتخابات الرئاسية القادمة، هذا إذا قدر الله لهذه الانتخابات أن تتم أصلاً”.

ومضي بالقول :”أما ثاني الأسباب فخشيتي من أن يفسر البعض حذفي لهذه الصورة - التي انتشرت في صفحات أخرى - وكأنني أخفي شيئاً، أو كأنني أتراجع أمام حملة بذيئة يقودها أنصار من يظن أن حكمه لمصر قد صار ملكاً أتاه الله إياه، وأنه وحده جل في علاه من ينزعه عنه (سبحانه، فبيده كل شيء، لكن رئاسة الجمهورية ليست ملكاً كما يظن صاحبنا، أو كما يريدنا نحن أن نعتقد في شأن رئاسته للدولة)”.

وأوضح حسني أنه قرر ترك الصورة مع كتابة تعليق أكد فيه خمسة أمور، وهي كما جاءت على لسانه:

أولاً: أنني أقدر مشاعر من يكتبون من وقت لآخر يحثونني على الترشح لمنصب الرئاسة، وأثق في أن مقصدهم في هذا هو مصلحة مصر ومستقبلها لا أي مقصد آخر، وقلقهم من تسرب الأيام دون ظهور منافس قوي يواجه السيسي في انتخابات نعلم جميعاً أن أقل ما توصف به أنها ستكون شرسة.

ثانياً: أن التقدم لانتخابات الرئاسة إنما تحكمه حسابات كثيرة ومعقدة، وهو بكل تأكيد ليس مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز أن ندفع إليه أي إنسان مهما أحببناه، ومهما توسمنا فيه خيراً، ما لم تكتمل له كل شروط النجاح فيه ... فكل هرولة ننساق إليها بتعجل طرح الأسماء - لمجرد أننا نتوسم في أصحابها بعض الصفات الحميدة - هي مراهقة سياسية قد تنتهي بنا لكبوة تاريخية لا نقوم بعدها ... فحسابات القدرة على الفوز بثقة الشعب المصري أعقد من أن تقتصر على مثل هذه الصفات الحميدة وحدها.

ثالثاً: رغم ما يبدو من ضيق الوقت الذي يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية، وهو رأي يشترك فيه الكثيرون، إلا أنني - على عكس ما يرون - أرى الوقت مبكراً جداً على هذا القلق الذي يبديه البعض من عدم ظهور مرشح رئاسي قوي حتى الآن ... الوقت مازال مبكراً على هذا القلق، ولا أحد يعرف ماذا يختبئ من ملامح المستقبل في جيوب الأيام القادمة ... فلننتظر - ونحن واعين لا مغيبين - ما ستأتي به الأيام والشهور القادمة من مفاجآت، ودهاء التاريخ يملأ الكتب والمراجع لمن يحتاج إلى ما يبرهن به على دهاء التاريخ ... فإياكم واليأس ! .. إياكم واليأس ! .. إياكم واليأس !

رابعاً: الشيء المؤكد الذي أعرفه عن موقفي الشخصي من الانتخابات الرئاسية القادمة هو أنني لن أكون في هذه الانتخابات داعماً لاستمرار السيسي في الحكم، فقد أمسى وجود الرجل في الحكم كابوساً ينذر بخراب مصر وإهدار مقدراتها، وهو ما يتأكد لكل ذي عقل يوماً بعد يوم رغم كل فنون البهرجة الإعلامية التي يغلف بها النظام ما تسببه أفكار السيسي وأساليبه وسياساته من بؤس لمصر وللمصريين، وهو بؤس لا ينكره السيسي نفسه الذي انتقل بنا من مصر “قد الدنيا” إلى مصر “الفقيرة قوي” !

خامساً: أياً كان الموقف الذي سأتخذه من المرشحين القادمين، وأياً كانت حساباتي التي قد يوافق عليها البعض ويرفضها البعض الآخر، فإنني لن أحتاج أبداً لإنشاء صفحات مجهلة لا أضع عليها بصمتي واضحة لا تحتمل التأويل؛ وفي كل الأحوال فإنني سأعلن عن أي موقف لي يشأن الانتخابات الرئاسية القادمة على صفحتي هذه حتى وإن دفعتني الظروف يوماً لإنشاء صفحات أخرى غيرها.

واختتم قائلًا “: وأخيراً، لندعو الله جميعاً أن يهيئ لهذه الأمة القديمة قدم التاريخ الإنساني من يقيل دولتها من عثرتها، ويأخذ بها وبنا إلى ما تستحقه أمتنا المصرية من مكان تحت الشمس ... وأياً كان اسم هذا القادم الذي تتحقق فيه الشروط فإنني سأكون معه، لكنني أؤكد أن اسمه لن يكون عبد الفتاح السيسي، وهذا هو كل ما أستطيع أن أؤكده للنظام ولمواطنيه “الشرفاء” الذين بدأوا مبكراً موسم اصطياد الفراشات الذي افتتحه كبيرهم في مؤتمر الشباب الأخير بحديثه الملتوي عن الملك في سياق حديثه عن انتخابات رئاسية في نظام يفترض أنه جمهوري”.

م.ب