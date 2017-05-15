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عن اتهام سالم عبدالجليل بالأخونة.. تامر أمين:"لما تُقع البقرة تكتر سكاكينها"!
تامر أمين

عن اتهام سالم عبدالجليل بالأخونة.. تامر أمين:"لما تُقع البقرة تكتر سكاكينها"!

2017-05-15 22:02:22

  استنكر الإعلامي تامر أمين، الهجوم الشديد والاتهامات التي وجهت إلى الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، جراء تصريحاته بـ”تكفير الأقباط”.

كان آخر هجوم على الشيخ “عبدالجليل”، من المفكر ثروت الخرباوي، والذي اتهمه بأنه منتمي لجماعة الإخوان وأنه المسؤول عن طلبة الجماعة داخل الأزهر.

وقال “أمين”، في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “مش عارف دا كلام مرسل ولا بمنطق -لما تُقع البقرة تكتر سكاكينها-، الناس قبل المشكلة كانت بتمدحه، ولكن بعد تصريحاته تحول لشيطان رجيم عند كل الناس”، متسائلًا: “هو ينفع الواحد يتقلب 360 درجة كدا، طب الخرباوي عنده الدليل، ولا اجري مع الزفة، ولبسه كل التهم”.

وتابع: “مبحبش فكرة الهوجة، هو أخطأ .. يحاسب على أخطائه.. “لكن مينفعش نشيله كل التهم وكل حاجة وحشة في حياتنا، دا مش تفكير هيقدمنا، طب ما الحكومة سايبة ياسر برهامي، ويلا يا جماعة نهيص في الهيصة وخلاص”.



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