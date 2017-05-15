أطعمة تحمل "مفتاح" علاج الأرق2017-05-15 21:59:23
إذا أردت استعادة نشاطك، فقد تتناول كوباً من القهوة أو الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، ولكن ماذا لو أردت النوم؟ فما هي الأطعمة أو المشروبات التي ستتناولها؟
يعتبر المدير الطبي في عيادة مايو لبرنامج الحياة الطبية، الدكتور دونالد هينسرود، أن سر النوم الفعّال يكمن في تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالحمض الأميني، كالتربتوفان، الذي يتواجد في الوجبات الخفيفة، مثل: بياض البيض، وفول الصويا، والأجبان قليلة الدسم، والدجاج، والبذور واليقطين، والسمسم، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.
وتساهم مادة التريبتوفان في المساعدة على النوم، بسبب تحولها إلى مادتي الميلاتونين والسيروتونين في جسم الإنسان، فالمادة الأولى تعمل على مساعدة الجسم في ضبط أوقات النوم والاستيقاظ، بينما تساعد المادة الثانية على راحة الجسم، والشعور بالنعاس.
لا يقتصر وجود مادتي الميلاتونين والسيروتون في الأطعمة التي ذكرت سابقاً فحسب، بل تتواجد في الأطعمة المشبعة بالكربوهيدرات، المنخفضة الدهون، والغنية بالبروتين، مثل الجرانولا، وحبوب الفطور غير المحلاة، وبسكويت القمح الكامل، إذا كنت من محبي تناول الحلويات، تستطيع تناول الأناناس، والبرتقال، والموز، بسبب ارتباط هذه الفاكهة بارتفاع معدل الميلاتونين في الجسم، بحسب دراسة نشرتها مجلة “باينيال” للبحوث.
وتتسبب الأطعمة المنخفضة بالألياف، والغنية بالدهون والسكريات، والحارة، والمشبعة بالكافيين، بخفض معدل القدرة على الاستغراق في النوم العميق، ولا ترتبط فعالية النوم بأنواع الأطعمة وإنما بأوقات تناول الشخص للطعام أيضاَ إذ أصدرت، مجلة “كلينيكال سليب” الطبية عام 2013، دراسة تنصح فيها القراء بعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات تضم مادة الكافيين قبل ست ساعات من النوم، كما نصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تجنب وجبات الطعام ذات الكميات الكبيرة قبل موعد النوم، ونصح الدكتور هينسرود المصابين بمرض ارتجاج المريء أو ارتجاع الحمض المعدي، بعدم الاستلقاء أو النوم قبل ثلاث ساعات من تناول الطعام.
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس - محيطMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
«البنك الدولي» يُحذر: الطبقة المتوسطة في مصر الأكثر تضرراً
أكد محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، إن حماية الطبقة المتوسطة، من الإصلاحات الإقتصادية التي تمثل تحديا كبيرا للحكومة المصرية ...Mon, 15 May 2017 08:16:58 GMT