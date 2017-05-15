أدان انطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة التجربة الصاروخية التى أجرتها كوريا الشمالية أمس.

ونقلت شبكة ( ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية مساء اليوم عن المتحدث باسم جويترس قوله ” إن السكرتير العام للأمم المتحدة يدين التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة بوصفها تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى وتهديدا للسلام والأمن فى المنطقة”.

وأضاف المتحدث ” إن جوتيرس طالب أيضا كوريا الشمالية بضرورة الإنصياع الكامل لالتزاماتها الدولية والعودة مجددا الى السير على طريق نزع الأسلحة النووية”.

تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن الدولى سوف يعقد غدا الثلاثاء جلسة طارئة بناء على طلب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أجل النظر فى التجربة الصاورخية الأخيرة لكوريا الشمالية.