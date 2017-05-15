10 خرافات شائعة عن الأسنان2017-05-15 21:57:48
نتناقل بعض الموروثات الصحية الخاصة بالأسنان وتنظيفها وتسوسها، دونما التحقق منها أو محاولة البحث عن مدى صدقيتها، ونتداولها لسنوات طويلة على أنها حقائق علمية، رغم أنها خاطئة.
حسب “العربية”، رصد موقع “برايت سايد” 10 معلومات خاطئة متداولة عن الأسنان، والأمر الحقيقي وراءها:
السكر ليس عدو الأسنان
في الحقيقة علينا أن نلوم البكتيريا الضارة، التي تفرز الحمض وتسبب التسوس، فبقايا الكربوهيدرات على الأسنان تكون طعاماً لتلك البكتيريا، فالسكر يتحول لكربوهيدرات، ولكن معظم الأطعمة، حتى الصحية منها بما فيها الفاكهة والحبوب، تتسبب في تسوس الأسنان.
المرأة الحامل وطبيب الأسنان
على العكس، فإذا كانت السيدة الحامل تعاني من ألم في الأسنان فعليها زيارة الطبيب سريعاً، كي تعالج الأمر، ويرتبط الخوف من زيارة الحامل لطبيب الأسنان من تأثير أدوية الألم على الجنين، ولكن هناك دراسات حديثة تشير لسلامة التخدير الموضعي على المرأة الحامل.
الأسنان اللبنية
الأسنان اللبنية تكون حساسة للتسوس، فهي غير محمية بشكل كبير من البكتيريا، ومن ثم من السهل إصابتها، فتسوس الأسنان اللبنية يؤدي لالتهاب قد يؤثر لاحقًا على الأسنان الدائمة.
فرشاه قاسية
في الحقيقة استخدام الفرشاة الناعمة أفضل بكثير من الفرشاة القاسية، فهي لا تضر باللثة، وتنظف الأسنان في نفس الوقت.
خلة الأسنان بعد تناول الطعام
استخدم خيوط الحرير لتنظيف الأسنان بعد الطعام، بدلاً من الخلة، فهي تؤذي الأسنان بشكل كبير.
كثرة غسل الأسنان ليست مستحبة
غسيل الأسنان كثيراً يؤدي لتآكل المينا، وغيرها من الأمراض نتيجة كثرة استخدام المعجون، فمن الأفضل استخدام الغسول بين الليل والنهار، بدلًا من غسلها أكثر من مرتين، وهو العدد المناسب للغسيل.
ألم الأسنان لا يعني تسوسها
هناك أسباب عدة لألم الأسنان بعيدًا عن التسوس، فقد يكون الألم ناتجاً عن التهاب اللثة، أو حساسية الأسنان.
إذا سقط حشو الأسنان فلا تركب غيره
حشو الأسنان مصنوع من مواد جيدة، وإذا سقط الحشو فهو لا يسقط دون سبب، وتكون المشكلة عادة تسوس الأسنان أسفل الحشو، وتدمير طبقات الأسنان أسفله.
لا ضرورة لخلع ضروس العقل
إذا كانت ضروس العقل سليمة وصحية، وليس بها أي مشكلة، فلا توجد حاجة لخلعها.
غسل الأسنان ووجبة الإفطار
يميل بعض الأطباء لهذا الرأي، ولكن غالبيتهم يؤكدون أن الغسيل قبل الإفطار أفضل كثيراً، فخلال النوم يقل اللعاب، وتتراكم البكتيريا والبلاك في الفم وعلى الأسنان، وإذا لم تغسل أسنانك في الصباح، فسوف تذهب تلك الأشياء لمعدتك مباشرة.
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