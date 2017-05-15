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جون كاسن: السياحة البريطانية في مصر زادت بنسبة 16% عام 2017
جون كاسن

جون كاسن: السياحة البريطانية في مصر زادت بنسبة 16% عام 2017

2017-05-15 22:28:09
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كشف جون كاسن، السفير البريطاني في مصر، أن نسبة السياحة البريطانية فى مصر زادت بنسبة 16 % عام 2017، مؤكًدا أن السياح البريطانيين يحتلون المرتبة الثالثة من حيث العدد فى مصر.

ونشر كاسن، صوره له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” بصحبة رئيسة هيئة تنشيط السياحة في الإسكندرية بالمسرح الروماني، قائلًا: ثالث أكبر عدد من السياح في مصر من بريطانيا وعايزين أكثر”.

وتحت هاشتاج، فرص جديدة للسياحة، الذى أطلقه كاسن مساء اليوم، كتب قائلًا: زادت السياحة البريطانية في مصر بنسبة ١٦٪ في ٢٠١٧ وبنشتغل أكثر عشان نبقى رقم ١”.

وتابع : زادت شركة توماس كووك من إجمالي رحلاتها إلى مصر وتتوقع أن يزيد عدد عملائها البريطانيين، بعدما كانوا 230 ألف سائح عام 2016.

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