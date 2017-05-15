 Moheet on google
الإثنين 15 مايو 2017 10:48 مساءً
روابط سريعة
روسيا اليوم: انفجار قوى يهز مخيم الركبان السوري
انفجارات ضخمة عز فرنسا‎

روسيا اليوم: انفجار قوى يهز مخيم الركبان السوري

2017-05-15 21:55:18

أعلنت قناة “روسيا اليوم” وقوع انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان الواقع بالقرب من الحدود السورية مع الأردن.

وذكرت مصادر إلى “روسيا اليوم” أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من سوق المخيم داخل الساتر السوري دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.

يذكر أن هذا المخيم قد تعرض لعدة هجمات قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، آخرها في 4 مايو الجاري، حيث أسفر انفجار سيارة مفخخة داخل المخيم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3