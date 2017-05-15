أعلنت قناة “روسيا اليوم” وقوع انفجار سيارة مفخخة في مخيم الركبان الواقع بالقرب من الحدود السورية مع الأردن.

وذكرت مصادر إلى “روسيا اليوم” أن الانفجار وقع في الجهة الغربية من سوق المخيم داخل الساتر السوري دون الإشارة إلى حصيلة الضحايا.

يذكر أن هذا المخيم قد تعرض لعدة هجمات قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، آخرها في 4 مايو الجاري، حيث أسفر انفجار سيارة مفخخة داخل المخيم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.