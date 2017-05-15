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"حجي" يشدد على إصدار قوانين لإجبار المواطن على تحديد النسل
البرلمان المصري مجلس الشعب

"حجي" يشدد على إصدار قوانين لإجبار المواطن على تحديد النسل

2017-05-15 21:54:40

توك شو: أكّد الدكتور طارق حجي، الكاتب والمفكر السياسي، أن مصر أصبحت تنافس الهند والصين في معدل الزيادة السكانية، موضحًا: “كل 18 شهر بنعمل الخليج كله.. وهذا منتهى الخطورة”.

وقال “حجي”، في لقائه مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه لا يؤيّد فكرة انتظار استجابة الناس بالنداء لتنظيم الأسرة، وإنما يؤمن بخلق النظم القانونية لإجبارهم على تحديد النسل، مشددًا: “لا بد من وجود إطار قانوني يجعل المواطن من مصلحته أن ينجب طفلين، وأن تدعم الدولة أول طفلين فقط سواء عينيا أو نقديا سواء في المدارس أو المستشفيات، ولا بد للأزهر أن يكون له دور في وعظ المواطنين بتحديد النسل”.

وأشار “حجي”، إلى أن رفع الدعم نهائيا إجراء حتمي، وأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة تأخرت كثيرًا.

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