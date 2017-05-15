كيف تنظف الحاسب المحمول بطريقة صحيحة؟2017-05-15 21:53:27
تنظر إلى حاسبك المحمول، هل تشعر بالاشمئزاز من المشهد الذي تراه أمامك نتيجة تراكم الغبار أو الأوساخ؟ أو نتيجة وجود بقايا الأطعمة بعد أن شاهدت فيلمك المفضل وأنت تتناول الرقائق المقلية.
حسناً، يبدو أنه عليك القيام فوراً بتنظيف حاسبك المحمول لإبقائه في مظهر رائع وحالة ممتازة خاصة إن كنت من الذين يعملون باستمرار على الحاسب، في الحقيقة فهناك طريقة صحيحة لتنظيفه وأخرى خاطئة، لذا إليك الطريقة الفعالة في تلك المسألة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:
ستحتاج في البداية لبعض الأشياء وهي:
- قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر، مادة منظفة مثل مواد تنظيف النظارات أو مواد تنظيف الأطباق المخففة، ولا تعتمد على المنظفات القوية.
- أعواد قطنية.
- قطعة اسفنج للتنظيف.
- ماء دافئ.
- علبة هواء مضغوط إن أمكن.
قبل تنظيف الحاسب المحمول، تذكر دائماً ضرورة إيقاف تشغيله ومن ثم فصل الكهرباء عنه قبل البدء بعملية التنظيف، ولا تضع المادة المنظفة على أي جزء مباشرة وكذلك الماء، بل على قطعة القماش.
عملية التنظيف
ضع قطرات قليلة من المادة المنظفة في وعاء من الماء الدافئ حتى تحصل على خليط مخفف، و ضع قطعة الاسفنج داخل الوعاء وبللها بالماء بشكل كامل، اعصر قطعة الاسفنج بشكل جيد، وامسح برفق الجزء الخارجي فقط من الحاسب بقطعة الاسفنج وتأكد من إزالة كافة الأوساخ، بعد الانتهاء استخدم قطعة قماش ناعمة لتجفيف السطح الخارجي.
إن كنت تمتلك علبة من الهواء المضغوط فمن الجيد استخدامها لطرد الغبار والأوساخ المتراكمة على الحاسب خاصة على لوحة المفاتيح وفتحات التهوية والمنافذ، في حال عدم توفر علبة الهواء المضغوط فاعتمد على الأعواد القطنية لإزالة الغبار على المنافذ وبين الفراغات على لوحة المفاتيح، استخدم قطعة قماش مبللة بالماء وخالية من الوبر لتنظيف لوحة المفاتيح بحذر شديد واتركها فترة كافية حتى تجف.
لتنظيف الشاشة، قم بإزالة الغبار باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر، يُمكنك الاعتماد على قطعة اسفنج مبللة بالماء فقط، ولا داعي لاستخدام أي مادة منظفة، وذلك عبر تحريك قطعة الاسفنج دائرياً على جميع أنحاء الشاشة مع الضغط الخفيف وتجنب الضغط القوي ومن ثم جفف الشاشة بقطعة القماش.
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