أوفدت لجنة الانتخابات الموريتانية المستقلة اليوم الاثنين ، ضمن استعداداتها للاحصاء الشعبي ، طواقمها الى مختلف المحافظات والمدن الداخلية.

وقال مصدر رسمي ان اعضاء الفروع الجهوية والمحلية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري المقرر يوم الخامس عشر من يوليو القادم انطلقوا اليوم الإثنين الى مختلف مناطق تدخلهم ويتمثل عمل هذه اللجان والفروع في انجاز احصاء اداري ذي طابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري على مستوى كافة المحافظات والمقاطعات والمراكز الادارية.

ويبلغ عدد اللجان الجهوية خمسة عشر لجنة وتتكون من خمسة وسبعين فردا ، في حين يبلغ عدد اللجان المقاطعتية خمسة وخمسين لجنة وتضم مائتان وعشرون فردا ، اضافة إلى واحد وثلاثين لجنة في المراكز الادارية وتضم ثلاث وتسعون عنصرا.

ونظمت اللجنة الوطنية لرؤساء وأعضاء هذه اللجان دورة تكوينة على مدى أربعة تابعوا خلالها عروضا تتعلق بالإطار القانوني للاستفتاء ، واللائحة الانتخابية ، وتسيير الفروع الجهوية والمحلية، والمعدات والوثائق والمطبوعات الانتخابية، والمبادئ الأساسية للتسيير الانتخابي، والحملة الانتخابية، والمراقبة الانتخابية، والاتصال والتربية على المواطنة، والأمن الانتخابي، وتكوين أعضاء مكاتب التصويت، وتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وتقول السلطات الموريتانية إنها تهدف من خلال الاحصاء التكميلي إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية عام ألفين وأربعة عشر.