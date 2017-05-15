طالب النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باقالة مدير أمن ماسبيرو، مشيرا الي أن أمن ماسبيرو منعه والمهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب من الدخول الى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون اليوم الإثنين للمشاركة فى برنامج 7 رياضة المذاع على قناة النيل للاخبار.

وقال “البطيخى” فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء إن الاوضاع أصبحت مأساوية داخل الاعلام المصرى لدرجة إن المواطن لم يعد يشاهد التليفزيون الرسمى للدولة بسبب سوء المادة الإعلامية التى يقدمها وامتدت الأوضاع الماساوية حتى لافراد الامن على أبواب ماسبيرو.

وأضاف: بالرغم من إظهار كارنيهات عضوية البرلمان لى والزميل المعروف والذى لايحتاج أن يظهر تحقيق شخصيته لأنه برلمانى وسياسى ورياضى قديم ويرأس واحدة من أهم لجان البرلمان وهو الزميل المهندس محمد فرج عامر، إلا أنه وبأخلاقه الكريمة لم يتوان لحظة فى إظهار كارنيه عضويته بالبرلمان إلا أن أمن ماسبيرو رفض دخولنا.

وطالب النائب سمير البطيخى إعطاء دورة تدريبية لأفراد أمن ماسبيرو فى كيفية التعامل فى مثل هذه الظروف معربا عن استنكاره الشديد لهذا التصرف المرفوض وغير المقبول مؤكدا أن أقل عقاب لمسئولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو إقالة مدير أمن ماسبيرو حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع المؤسفة.