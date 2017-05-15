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بعد خروجه من المستشفى.. سمير غانم يبدأ تسجيل "فطوطة بوند"
سمير غانم

بعد خروجه من المستشفى.. سمير غانم يبدأ تسجيل "فطوطة بوند"

2017-05-15 21:54:05

بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان الكبير سمير غانم، والتي دخل على أثرها إلى المستشفى، وتماثله للشفاء خلال الأيام الأخيرة، بدأ النجم “سمير غانم”، تسجيل أولى حلقات فوازير “فطوطة بوند”، والذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا العام فى الأعمال الإذاعية، ويشترك معه الفنان الشاب عمرو عبدالعزيز ومجموعة مميزة من الممثلين الشباب.
وتذاع فوازير “فطوطة بوند” على الراديو “9090”.
العمل تأليف أحمد درويش، وإخراج حسين إبراهيم، وهو من إنتاج شانيل برودكشن المنتج شادي مقار.

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