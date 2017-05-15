إن كنت ترغب بالاعتماد على هاتف آي فون فهذا يعني أنك لن تتمكن من زيادة السعة التخزينية من خلال بطاقة “مايكرو إس دي”، على عكس أغلب هواتف “أندرويد” الذي يتوفر بها هذا الخيار.

مع ذلك فإن الاعتماد على الذاكرة الخارجية هو خيار لا يُفضله البعض نظراً لتسببها أحياناً ببعض المشاكل في الأداء، وبالتالي إن كنت ترغب بشراء هاتف لا يدعم ذاكرة تخزين خارجية أو أنك لا ترغب باستخدام هذا الخيار، فهذا يعني أنه يجب عليك الحذر الشديد عند اختيار السعة التخزينية الملائمة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

إليك بعض النصائح:

ابتعد عن الهواتف الذكية بسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، فالمساحة التخزينية التي يتم اقتطاعها لملفات النظام تشكل نصف هذه المساحة أو أقل بقليل، وفي الغالب سيتبقى لك حوالي 10 أو 11 جيجابايت فقط، وهو أمر غير ملائم لأغلب مستخدمي الهواتف اليوم، ويستثنى من ذلك بالطبع الذين لا يرغبون بتنزيل الكثير من التطبيقات، ولا يستخدمون الهاتف للألعاب وكذلك لا يقومون بالتقاط الصور والفيديوهات، فقد يكون هذا الخيار ملائم لهم.

إن كنت من محبي الألعاب فهذا يعني أن تذهب باتجاه خيار 32 جيجابايت، فالكثير من الألعاب اليوم تأتي بحجم ضخم يصل إلى 1 جيجابايت أو أكثر، نفس الأمر ينطبق على الذين يفضلون التقاط الكثير من الصور أو الفيديوهات، إذ يفضل اعتمادهم على هاتف بسعة 32 جيجابايت على الأقل، إن كنت من محبي الألعاب، وتخطط في نفس الوقت لالتقاط الكثير من الصور والفيديوهات فهذا يعني أن تتجه لهاتف بسعة تخزينية 64 جيجابايت، وهو الخيار المفضل للأشخاص الذين يعتمدون على الهاتف للقيام بالكثير من الأنشطة والمهام.

خيار 128 جيجابايت فهو برأي يناسب فقط الأشخاص الذين يرغبون بالتقاط الصور الاحترافية خصوصاً إن كنت تفكر باقتناء هاتف يدعم التصوير بدقة 4K وترغب بالتقاط مثل هذه

الفيديوهات ذات الدقة الفائقة، كذلك يُمكن للأشخاص الذين يرغبون بتنزيل مجموعة هائلة من التطبيقات والألعاب الاعتماد على هذا الخيار.

الخلاصة

- أغلب المستخدمين لن يفي باحتياجاتهم هاتف بسعة 16 جيجابايت، لذلك انصحك بتجنبه، خيار 32 جيجابايت يلائم أغلب الأشخاص في حدود الاستخدام المتوسط.

-الهواتف بسعة 64 جيجابايت مناسبة لمتعددي الأنشطة مثل التقاط الصور والفيديوهات وتنزيل الألعاب والتطبيقات والكتب ضمن الاستخدام المعقول.

-خيار 128 جيجابايت يناسب المستخدم المتقدم، مثل اللاعبين المحترفين أو المصورين المحترفين.