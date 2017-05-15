ميركل وماكرون يشددان على ضرورة العمل على أن تكون أوروبا قوية2017-05-15 21:51:27
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة دعم أوروبا قوية مستمدة قوتها من قوة فرنسا وألمانيا.
وقالت ميركل ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقد بمقر المستشارية الألمانية ـ أن ألمانيا ترحب بزيارة ماكرون الأولى الى برلين ، وأضافت ” تبادلنا الرؤى حول كثير من القضايا ، ونحن نعلم جيدا أن العلاقات الفرنسية الألمانية علاقات تاريخية وعميقة ، وتجمعنا الثقة والتعاون المشترك ، وإن ألمانيا وفرنسا يجتمعان على وحدة وقوة الإتحاد الأوروبي”.
وتابعت ” إن أوروبا قوية بقوة فرنسا وألمانيا ، فأوروبا تنجح بنجاح فرنسا وألمانيا ، وسوف نعزز تعاوننا الثنائي وسنبدأ ديناميكية جديدة”.
وأشارت الى أنها قد ناقشت مع الرئيس الفرنسي التحديات الأوروبية والتوجهات والإقتصاد الأوروبي وفرص العمل في ألمانيا وفرنسا والتطورات الأخيرة والديناميكية التي نوجهها والمشاريع المستقبلية ورسم خارطة طريق لأوروبا والإتحاد الأوروبي ، في ظل التطورات والتحديات الكثيرة.
وأضافت ميركل ” وقد ناقشنا أيضا السياسة الدفاعية الأوروبية ، وسنواصل التعاون المشترك ، فهناك كثير من التطلعات ليس فقط بين بلدينا ولكن لأوروبا كلها ، ونحن عاقدين العزم على مواصلة العمل المتواصل من أجل استراتيجية استثمارية وتبادل الخبرات ودعم الشباب وايجاد فرص عمل واقرار سياسات ضريبية متعارف عليها”.
من جانبه ، قال الرئيس الفرنسي ماكرون ” لقائي مع المستشارة ميركل كانت فرصة لتبادل الرؤى حول الأوضاع الحالية ، لا سيما في أوروبا ، ويجب العمل على أن تكون أوروبا قوية بدعم ألماني فرنسي”.
وأضاف ” ناقشنا أيضا التطورات التي لحقت بأوروبا والإصلاحات الإقتصادية ، وهناك تحديات نطرحها في الأجندة الفرنسية وتلقى توافقا مشتركا من الجانبين”.
وتابع ماكرون ـ الذي وصل إلى ألمانيا في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب الرئاسي ـ ” لقد ذكرنا للشعب الفرنسي في السابع من مايو الماضي أثناء الانتخابات الرئاسية بأنه من الضروري إجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي ونحن عازمين على ذلك”.
وأكد ماكرون وميركل ضرورة النهوض بأوروبا وتعزيز قوتها واقتصادها واستثمارتها وإجراء إصلاحات على نطاق واسع.
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس - محيطMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
«البنك الدولي» يُحذر: الطبقة المتوسطة في مصر الأكثر تضرراً
أكد محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، إن حماية الطبقة المتوسطة، من الإصلاحات الإقتصادية التي تمثل تحديا كبيرا للحكومة المصرية ...Mon, 15 May 2017 08:16:58 GMT