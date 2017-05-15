طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، بفتح باب القيد مرة أخرى من أجل ضم محمود عبد المنعم “كهربا” للمشاركة في البطولة الإفريقية والدوري المصري.

وأضاف “مرتضى” خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد شوبير المذاع على راديو “مسا مصر”، أنه من الممكن مشاركة “كهربا” مع نادي الزمالك في كأس مصر والبطولة العربية بعد فتح باب القيد في أول أغسطس القادم.

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك، إن “كهربا” تلقي الكثير من العروض، ولكن المستشار مرتضى منصور وضع تسعيرة للإعارة 5 مليون دولار، أما الاستغناء بشكل نهائي ب15 مليون دولار لأي ناد خارج مصر.

وأشار إلى أن إدارة نادى إتحاد جدة تريد تحديد موعد للتفاوض مع إدارة نادى الزمالك، مشيرا إلى أن الإدارة متمسكة بالمبلغ ولن تتنازل عنه.