أجلت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة مريهان حسين، في اتهامها بالقيادة وهى بحالة سكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وكذلك محاكمة ضابطي بقسم شرطة الهرم لاتهامهما بالتعدي على الفنانة مريهان حسين بالسب والقذف، لجلسة 5 يونيو، لحين حضور المتهمة.

وجاء في التحقيقات أنه أثناء ارتكاز قوة أمنية بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام تم استيقاف إحدى السيارات الملاكى، رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، ما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضًا.

وتمكنت القوات من استيقاف السيارة باستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

وقالت الفنانة مريهان حسين في تحقيقات النيابة العامة: إنها تعرضت للاعتداء من ضابطين بقسم الهرم بالسب والضرب بل وامتد الأمر إلى هتك العرض داخل القسم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام، حيث تقدم للشهادة عدد من المواطنين الذين شاهدوا المذكورة حال تعديها على القوات، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.