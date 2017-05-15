قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه تم منعه هو والمهندس فرج عامر رئيس اللجنة من الدخول لمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” للمشاركة في أحد البرامج.

وأضاف، عضو لجنة الشباب والرياضة في تصريحات صحفية، أن أمن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون منعانا من الدخول للمبنى لعدم وجود تصريح، على الرغم من أننا أظهرنا “كارنيهات عضوية البرلمان”، مشيرا إلى أنه والنائب فرج عامر ظلا واقفين على باب ماسبيرو لعدم موافقة أمن ماسبيرو.

واستنكر “البطيخي” منعه والنائب فرج عامر من الدخول لمبنى الإذاعة والتلفزيون لحضور برنامج الساعة 7 رياضة الذي يقدمه الإعلامي محمد عبد الحكم ، قائلا :” ينفع نائب الشعب يقف على الباب 10 دقائق ” ، ولفت إلى أن الأمر انتهى بانسحابهما من أمام بوابة ماسبيرو على الرغم من موافقة مسؤول الأمن بدخولهما بعد ذلك ألا أنهما رفضا الدخول.

وأشار النائب إلى أنهما تلقيا اتصالات اعتذار من معدي البرنامج الرياضي ومحاولة رجوعهما للدخول مرة أخرى، لكنهما فضلا عدم الدخول.