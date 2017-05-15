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الادعاء العام الألماني يحرك قضية ضد لاجيء سوري خطط لهجوم ارهابي
تفجيرات بروكسل ـ بلجيكا

الادعاء العام الألماني يحرك قضية ضد لاجيء سوري خطط لهجوم ارهابي

2017-05-15 21:47:34

  

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد لاجئ سوري بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في كوبنهاجن.

وأعلن الادعاء العام في مدينة شتوتجارت الألمانية اليوم الاثنين ، طبقا لتقرير بالدويتش فيلا ـ أن المتهم حاول عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً في 19 من نوفمبر عام 2016 السفر من ألمانيا إلى الدنمارك بأمتعة تحوي أكثر من 17 ألف عود ثقاب وحزمة ألعاب نارية و17 بطارية و6 أجهزة اتصال لاسلكية وسكينتي مطبخ.

وأضاف الادعاء العام أن المتهم كان يخطط لأن يصنع بتلك الأدوات عبوة ناسفة وتفجيرها في كوبنهاجن وسط جمع كبير من الناس.

وتم القبض على اللاجئ السوري على الحدود الألمانية - الدنماركية ، ووصل المتهم إلى ألمانيا عام 2015 ، وكان يقيم مؤخراً في نزل للاجئين بمدينة بيبراخ جنوبي ألمانيا.

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