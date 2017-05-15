"كيربر": الإصابة لن تؤثر على حظوظي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس2017-05-15 21:07:24
قالت الألمانية أنجليكه كيربر، المصنفة الأولى عالميًا، إن إصابتها في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى التي منيت بها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأسبوع الماضي لن تؤثر على حظوظها في بطولة فرنسا المفتوحة.
واضطرت اللاعبة الألمانية الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى للانسحاب أثناء تأخرها أمام الكندية أوجيني بوشار، لكنها وصلت إلى روما أمس الأحد، وأبدت استعدادها لخوض أخر بطولة كبرى على الملاعب الرملية قبل انطلاق فرنسا المفتوحة في 28 مايو الجاري.
وقالت كيربر “أشعر بأنني في حالة أفضل كثيرًا.. خضعت لفحوص بعد مباراة مدريد ولحسن الحظ الوضع ليس سيئا للغاية.. مجرد شد عضلي”.. مضيفة “خضعت لعلاج مكثف.. وصلت الليلة الماضية وتدربت صباح اليوم وأشعر بأنني في حالة جيدة”.
وستكون كيربر (29 عاما)، التي عادت لصدارة التصنيف العالمي متفوقة على الأمريكية سيرينا وليامز الغائبة بسبب الحمل، واحدة من المرشحات بقوة للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، حيث كانت أفضل نتائجها في البطولة الكبرى التي تقام على ملاعب رملية الوصول لدور الثمانية في عام 2012.
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويسMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال كامل الوزير، ...Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الرقابة. ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
البدري يؤكد ان الأهلي سيلعب للفوز على القطن بالكاميرون
أكد حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي, أهمية مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني, ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا, والمقرر ...Mon, 15 May 2017 12:10:27 GMT