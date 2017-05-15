"كيربر": الإصابة لن تؤثر على حظوظي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

قالت الألمانية أنجليكه كيربر، المصنفة الأولى عالميًا، إن إصابتها في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى التي منيت بها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس الأسبوع الماضي لن تؤثر على حظوظها في بطولة فرنسا المفتوحة.

واضطرت اللاعبة الألمانية الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى للانسحاب أثناء تأخرها أمام الكندية أوجيني بوشار، لكنها وصلت إلى روما أمس الأحد، وأبدت استعدادها لخوض أخر بطولة كبرى على الملاعب الرملية قبل انطلاق فرنسا المفتوحة في 28 مايو الجاري.

وقالت كيربر “أشعر بأنني في حالة أفضل كثيرًا.. خضعت لفحوص بعد مباراة مدريد ولحسن الحظ الوضع ليس سيئا للغاية.. مجرد شد عضلي”.. مضيفة “خضعت لعلاج مكثف.. وصلت الليلة الماضية وتدربت صباح اليوم وأشعر بأنني في حالة جيدة”.

وستكون كيربر (29 عاما)، التي عادت لصدارة التصنيف العالمي متفوقة على الأمريكية سيرينا وليامز الغائبة بسبب الحمل، واحدة من المرشحات بقوة للفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، حيث كانت أفضل نتائجها في البطولة الكبرى التي تقام على ملاعب رملية الوصول لدور الثمانية في عام 2012.