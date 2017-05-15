"إيناسيو" يركز على "التسديد" في تدريبات الزمالك

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي أوجاستو إيناسيو، تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة فريق وادي دجلة ببطولة الدوري يوم الخميس المقبل.

وشهدت تدريبات اليوم الإثنين خوض الثلاثي أحمد أبوالفتوح وشوقي السعيد ومحمد مسعد مرانا خفيفا، بينما واصل حسني فتحي مدافع الزمالك تدريبات تأهيلية.

وخاض بقية اللاعبين مرانا خططيا وبدنيا قويا مع التركيز علي تسديد الكرات على المرمى من مسافات بعيدة خلال المران.