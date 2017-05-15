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سجن ابن شقيق أمير الكويت 5سنوات
القمة العربية -امير الكويت - شرم الشيخ

سجن ابن شقيق أمير الكويت 5سنوات

2017-05-15 21:07:21

قضت محكمة التمييز في الكويت اليوم الاثنين، بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضية المعروفة بـ”غروب الفنطاس”، ورفضت طعون المتهمين، والذين من بينهم ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة.

كانت محكمة الاستئناف قد قضت بسجن متهم 10 أعوام غيابياً، وسجن خمسة متهمين خمسة أعوام مع الشغل والنفاذ، ومتهم ثالث عاماً مع الشغل والنفاذ، وتبرئة ستة متهمين.

ومن أبرز المتهمين الذين أيَّدت المحكمة سجنهم خمسة أعوام: رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي الأسبق عذبي الفهد الصباح، حفيد أمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح، وابن شقيق الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ومن بين هؤلاء المتهمين أيضاً الشيخ خليفة العلي مالك جريدة وقناة “الوطن” اللتين أغلقتهما السلطات قبل عامين، والشيخ أحمد الداوود، وآخرون.

وواجه الفهد والمتهمون معه في أبريل 2015 تهما بنشر أخبار كاذبة ومغرضة، والتعدي على هيبة القضاء، وادعاء وجود مؤامرة في البلاد لقلب نظام الحكم عبر وسائل الإعلام، وذلك عن طريق المجموعة التي ظهرت تحت اسم “غروب الفنطاس” على تطبيق “واتسآب”.

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