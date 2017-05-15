كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حقيقة ما تردد عن وقوع مشادة بين النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بسبب أرقام الموازنة، موضحًا أنها كانت مجرد خلاف في وجهات النظر.

وقال “عمر”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، إن بدراوي وجه سؤالًا لوزير المالية عن ديون مصر، ورد وزير المالية، بأن الديون على مصر 104% من الناتج المحلي دون أن يذكر الدين الخارجي، وهو ما أغضب النائب.

وأشار وكيل لجنة الموازنة والخطة بمجلس النواب، إلى أن هناك فرقًا بين ديون الحكومة لبعضها البعض وديون الهيئات، مشددًا على أنه ليس أمام مصر سوى حل واحد من أجل النهوض بالموازنة العامة وهي التوسع في الاقتصاد والمشروعات الاقتصادية، مما يجعل الإيرادات في تزايد.