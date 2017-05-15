عمر هاشم وبرلمانيون يعترضون على تعيين المحرصاوي2017-05-15 20:56:32
وقف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، المعترضين على قرار ندب الدكتور محمد المحرصاوي، قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، دقيقة حدادًا على شهداء الوطن، في بداية مؤتمرهم.
ويشارك في المؤتمر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والمستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، والدكتور هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب.
وطالب المشاركون، شيخ الأزهر، بالعدول عن قراره بندب الدكتور محمد المحرصاوي؛ للقيام بأعمال رئيس الجامعة، وإسناد الأمر للدكتور محمد أبوهاشم بصفته أقدم النواب.
وتشهد جامعة الأزهر حالة من الجدل والانشقاق بين أعضاء هيئة التدريس، بعد قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتعيين الدكتور محمد المحرصاوي كقائم بأعمال رئيس جامعة، بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا، خلفًا للدكتور أحمد حسني الذي أعفي من منصبه بعد وصفه إسلام بحيري بـ«المرتد» خلال حوار تليفزيوني شارك فيه.
وكان الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس الجامعة، قد اعترض على القرار، مؤكدًا أنه مخالف للقانون المصري، وفيه تخطٍ واضح، قائلا: «إنني الأحق بالمنصب باعتباري أقدم نائب لرئيس الجامعة، وأقدم عميد سابق فيها».
وتضامن عددٌ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مع الدكتور محمد أبوهاشم، مؤكدين رفضهم لقرار شيخ الأزهر المخالف للقانون، على حد قولهم، بشأن تكليف الدكتور محمد المحرصاوى للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر.
ونظم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، صباح الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بمدينة نصر، تضامنًا مع الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، وللمطالبة بمنحه حق تسيير أعمال رئيس الجامعة بشكل مؤقتة بصفته أقدم النواب، ثم أعقبه بعد ذلك اجتماع ومؤتمر صحفي للإعلان عن مطالبهم.
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