في حضور "الخطيب".. "مبخوت" يتسلم جائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي2017-05-15 21:03:33
حصل نجم نادي الجزيرة والمنتخب الإماراتي علي مبخوت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي في دوري الخليج العربي، خلال حفل توزيع جوائز المسابقة لموسم 2016-2017.
وأقيم حفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي في أبراج الاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وزير الثقافة وتنمية المعرفة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وقائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، ورئيس اتحاد الكرة الإماراتي، مروان بن غليطة، ورئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي.
كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم كرة القدم العربية القدامى على رأسهم محمود الخطيب، نجم الكرة المصرية، والفائزة بالكرة الذهبية في أفريقيا، وأسطورة الكرة السعودية، ماجد عبد الله، والنجم الإماراتي الكبير فهد خميس.
وجاء فوز علي مبخوت باللقب، بعد منافسة قوية مع نجم نادي العين عمر عبدالرحمن “عموري ” ؟
كما فاز مبخوت بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف لدوري الخليج العربي بـ33 هدفًا، كما أنه وصل للهدف رقم 100 مع الجزيرة.
وفاز نادي الوحدة بجائزة أفضل ناد محترف، كما توج بجائزة القفاز الذهبي، حارس الجزيرة علي خصيف، فيما كانت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي من نصيب صانع ألعاب الوصل فابيو دي ليما.
فيما فاز بجائزة الفتى الذهبي الصاعد لاعب نادي الجزيرة خلفان مبارك، فيما توج لاعب الجزيرة أحمد عطاس الهاشمي بجائزة أفضل هداف لدوري تحت 21 عامًا، برصيد 21 هدفًا.
وعلى صعيد المدربين، فاز المدير الفني لفريق الأهلي الروماني كوزمين بجائزة أفضل مدرب.
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