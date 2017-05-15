مرتضى منصور يكرم 160 أسرة من شهداء الوطن الجمعة المقبل

يكرم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في السادسة مساء الجمعة المقبل، 160 أسرة من شهداء الوطن بمقر الزمالك.

يأتى تكريم رئيس الزمالك لأسر شهداء الوطن تقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن الكبير مصر.

وفي شان آخر ، أكد إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالنادى أن مباراة الزمالك أمام وادى دجلة بمسابقة الدورى الممتاز والمقررة لها الخميس المقبل لن تكون سهلة بسبب قوة المنافس ووجود مدير فنى قوى يقود الفريق هو أحمد حسام (ميدو).

وأضاف تيجانا أن الزمالك يحترم فريق وادي دجلة تماما ويستعد حاليا بكل قوة للظهور بصورة طيبة بالمباراة وتحقيق نتيجة ايجابية.

وشدد على أن نجاح الزمالك فى الفوز على دجلة سوف يسهم فى رفع الروح المعنوية للاعبين قبل لقاء أهلى طرابلس الليبى بالجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال